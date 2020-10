Pese a que internet ofrece una alta variedad de conocimiento e información, hay muchos internautas que solo entrar por diversión.

El contenido viral y distractor es una de las principales fuentes de tráfico en el mundo digital, por lo que el navegador Opera hizo público un aviso con una curiosa y atractiva oferta de trabajo.

Le puede interesar: Propuesta de adelantar la prima es para evitar aglomeraciones: Fenalco

“Imagine que le pagan por navegar por la web. No imagines más. Buscamos un navegador personal, una persona cuya tarea sea navegar por la web. Sí, nos escuchaste bien. ¿Suena a broma? Seguro que no lo es".

La empresa noruega le pagará 9.500 dólares a quien navegue “por los rincones más lejanos de la web" y que reporte las cosas divertidas y raras con las que se encuentre.

El perfil para este “puesto” es el de una persona que le gusten los memes tontos, que “mire videos de crías de foca y estudie teorías de conspiración".

Become a personal browser with Opera to surf the far corners of the web for fun and, most importantly, get paid for it! Go for it, or tag someone who would be perfect for this job. Apply now: https://t.co/uX2w9HLXXT#personalbrowser pic.twitter.com/qhrJyMUXSQ