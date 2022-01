"Ni necesario ni oportuno": fuerte crítica de Fedesarrollo a creación de nuevos cargos en Planeación

"Yo conozco de fondo el funcionamiento del DNP, fui director por cuatro años en dos gobierno. Así que sé cómo funciona. Me pregunto si existe algún valor agregado con estos nuevos cargos. Tengo mis dudas. No conozco el estudio que justifica esta reforma pero me gustaría conocerlo", indicó.

Reseñó, además, que Colombia afronta "una delicada situación fiscal pese a un leve mejoramiento de la economía durante los últimos meses. Tenemos este déficit y también un aumento considerable en la deuda pública por encima del 60% del Producto Interno Bruto (PIB)".

Ante este panorama expuesto por Mejía, aseguró que "es hora de apretarse el cinturón, tener austeridad para reducir no solo el déficit fiscal, sino la deuda pública que permita incrementar la inversión en el país".

