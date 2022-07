No es correcto tomar decisiones en medio del cambio de Gobierno: Alfonso Prada a Ecopetrol

Continúa la polémica por lo que está ocurriendo dentro de la junta de accionista de Ecopetrol y la supuesta intención que tendría el Gobierno saliente de Iván Duque de atornillar a los miembros de la misma antes de terminar el periodo constitucional.

Alfonso Prada, quien fue el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro y quien ahora hace parte de su equipo de empalme, se pronunció sobre el tema y dijo que no es bueno que se tomen este tipo de decisiones cuando se está adelantando un cambio de Gobierno.

“Yo creo en general que hay que hacer un llamado a que se tranquilicen, a que estamos de etapa de tránsito constitucional de Gobierno, a que aquellas decisiones que pueden esperar, es bueno que esperen, no es correcto tomar decisiones que competen al Gobierno Nacional habiendo tiempo para tomarlas y permitiéndole al nuevo Gobierno dar su opinión”, indicó.

Aseguró que el Gobierno entrante de Gustavo Petro tiene derecho a escoger a quienes serán sus representantes dentro de la junta de Ecopetrol y no es bueno que se tomen algunas decisiones encaminadas a evitar que ello ocurra.

“En relación con el caso de Ecopetrol, un Gobierno que es el socio mayoritario de una empresa que tiene el derecho democrático a escoger las personas que los representen en su junta, va a llegar y lo hará, de tal manera que poner obstáculos a ese diseño constitucional, a ese diseño administrativo, es un mensaje que no es bueno para Ecopetrol, no es bueno para el país, pero no es bueno para la democracia y el estado de derecho”, añadió.

“El llamado es a que estemos tranquilos, a que hagamos este tránsito como quisiéramos hacerlo, con un cambio responsable, eso requiere madurez del Gobierno entrante mucha del Gobierno saliente”, insistió.

El ministro de Hacienda designado por Petro, José Antonio Ocampo, anunció que el Gobierno Nacional convocará una nueva asamblea de accionistas de Ecopetrol para cambiar los estatutos y elegir una nueva junta directiva de la empresa.