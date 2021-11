Valeria Álvarez, comisionista de bolsa y estratega de renta variable de Itaú, aseguró que los accionistas no están obligados a aceptar la oferta realizada por el Grupo Gilinski para obtener el control de Nutresa.

En diálogo con RCN Radio, la experta mencionó que “el negocio puede no llegar a darse si los inversionistas no deciden participar en la oferta pública. No es una condición que si se lanza la oferta por parte del nuevo inversionista, tengan que aceptar esta oferta pública de acciones”.

“El precio que se ofrece por acción es un precio muy atractivo y justo, frente a las expectativas del mercado. Es un precio que si lo comparamos con el cierre que tuvimos el pasado miércoles está 37% por encima del cierre. Se tiene un impacto positivo en términos de rentabilidad, pero también hay un escenario donde los principales accionistas tienen que evaluar las condiciones de la oferta del nuevo inversionista”, agregó.

A renglón seguido, dijo que “el tema es que tienen que sustentar cuál es la decisión, si van a acceder o a rechazar la oferta. Sin embargo, lo que plantean algunos analistas es que hay algunos inversionistas minoritarios que tienen el 50% y que es lo mínimo que quiere comprar el nuevo inversionista y que se puede adquirir a través de ellos”.