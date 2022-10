No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos en Colombia, confirma el Gobierno Petro

En medio de una rueda de prensa durante el congreso de Naturgas realizado en Cartagena, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, señaló que en el gobierno del presidente Gustavo Petro no habrá nuevos contratos de explotación y exploración de hidrocarburos en el país.

“En el país no van a haber más contratos nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Continuarán todos los contratos que ya estaban firmados y trabajando con anterioridad explotando y explorando en el subsuelo”, señaló Ruiz.

2.12 “Esto no se traduce que vamos a depender de otros países porque aquí ya se está explorando y explorando y hay niveles de gas en estos momentos. De hecho esta señal lo que le dice es que les dice a las empresas que ya están en esos procesos es que hagan un esfuerzo mayor para extraer todo el gas que tienen los pozos, ya se viene en una actividad que continúa, muchos piensan que al no haber nuevos contratos el gas se acabó”.

Ruiz sostuvo que se está extrayendo gas en estos momentos y se continuará con los contratos ya existentes. Manifestó que el asunto pasa por el tema de las importaciones o en plantas de regasificación, lo que quiere decir que queremos dar una confiabilidad al sistema. “Muy seguramente durante estos próximos cuatro años se va a seguir extrayendo gas del subsuelo colombiano”, dijo.

Por su parte, la viceministra también se refirió al tema de la reducción de las tarifas de energía, en el cual agregó que será por regiones, negociado entre los generadores y comercializadores lo que será diferenciado y no un valor único.

“El porcentaje de reducción no es ni ponderado ni un promedio nacional, la reducción va a ser a nivel desagregado del país porque la negociación es entre negociadores y comercializadores, este último es quien entrega ese cálculo tarifario a las regiones va a ser diferenciado, no tenemos un valor y único y eso va a depender de la aplicación de todas las medidas no solamente en el contrato bilateral sino también en reducción en transmisión y distribución”.

“La energía eléctrica en Colombia en un 90% aproximadamente, los cuales vienen de unos contratos bilaterales privados y el 10% viene de la bolsa de la energía ahí se pactan en los contratos clausulas donde ellos definen precios y tiempos. La idea es que se puedan recalcular esos precios de esos contratos para que sean menores y esa reducción del precio de compraventa entre generador y comercializador pase a la formula tarifaria”, puntualizó Ruiz.

Es de anotar que hasta hoy viernes 7 de octubre es el plazo para que todas las empresas, entre los generadores comercializadores renegocien esa reducción de tarifas de energía eléctrica.