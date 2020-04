'No pagar la deuda externa es pegarnos un tiro en el pie': Gobierno

En medio de un debate de control político en la Cámara de Representantes, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, les respondió que quienes proponen que, para afrontar la crisis económica generada por la COVID-19, se debe dejar de pagar la deuda externa.

"Dejar de pagar la deuda externa es pegarnos un tiro en el pie", dijo el funcionario a miembros de la oposición que hicieron esa propuesta diciendo que el Gobierno colombiano debería pedir la condonación de la deuda a bancos mundiales.

"Si nosotros no le pagamos a las multilaterales o si nosotros no pagamos nuestra deuda, nadie nos va a prestar, y si no nos prestan, ¿qué pasa? Nos va a pasar una cosa que aún es más grave y es que no podemos seguir cumpliendo con todas las obligaciones que hemos venido adquiriendo", señaló el viceministro de Hacienda.

"Si nosotros no tenemos recursos de crédito, no vamos a poder pagar familias en acción, jóvenes en acción, no podemos dar subsidios de servicios ni ingreso solidario, no podemos hacer las devoluciones del IVA ni las carreteras que necesitamos", dijo Londoño.

El viceministro explicó que por la pandemia del coronavirus las economías internacionales se asustaron y decidieron asumir menos riesgos perjudicando a Colombia por ser un país emergente.

"Aumentaron las tasas de interés al país como Nación. Lo que antes cobraban, que era el 4% de interés, ahora aumentó al 9% de interés", manifestó.

Asimismo, ante la propuesta de partidos políticos independientes y otros de oposición de establecer un ingreso universal de un salario mínimo a las personas que se encuentran en el Sisbén, el Ministerio de Hacienda afirmó que los subsidios que están entregando a los más necesitados durante la emergencia equivalen a un mínimo vital.

"Llegamos ya con el mínimo vital a 28 millones de personas y creo que eso es un ingreso universal. A esas personas se atienden con salud, ingreso en dinero y servicios públicos", afirmó el viceministro Londoño.