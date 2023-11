No se deje engañar: Avianca alerta a usuarios por posibles estafas en mensajes de texto

OJO CON LOS MENSAJES DE TEXTO.



no entren a links, por ejemplo este me llegó a mi hoy sobre promociones/Sale de avianca y es phising y hacen las páginas idénticas. Fíjense en el link y dominio.



OJO no se le ocurra comprar así. @aviancaescucha @avianca pic.twitter.com/Unyxtlb9Eq