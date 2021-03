No se trata de competir sino de apoyar al Gobierno en Plan de Vacunación: Andi

El presidente de la Asociación de (Andi), Bruce Mac Master, explicó que la intención de ese gremio no es competirle al Gobierno Nacional en el Plan de Vacunación anticovid, sino apoyar ese proceso para avanzar de forma más rápida en la inmunización de todos los colombianos.

En diálogo con RCN Radio, el líder gremial señaló que "el plan de vacunación está bien diseñado. No se trata de remplazarlo o competirle al Gobierno, la pregunta es cómo hacemos para vacunar más personas en menos tiempo y es en lo que queremos ayudar”, dijo.

En ese sentido, el directivo señaló que aunque por ahora no se están vendiendo vacunas a nivel mundial, “tenemos entendido que muy pronto se va a abrir la venta de vacunas y Colombia no puede esperar a que le coja la noche. No nos podemos quedar dormidos y tenemos que estar con las reglas claras para cuando se pueda hacer estas compras. Poder hacerlo sin que esto signifique un choque con el Gobierno".