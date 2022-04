No tener SOAT vigente cuesta casi el doble de la póliza anual: Agencia de Seguridad Vial

El funcionario se refirió al informe de Fasecolda sobre los 7,1 millones de vehículos que no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y explicó que “hay muchos vehículos que están que están inmovilizados en los patios que indudablemente no cuenta con ese tipo de seguros activo, que no deberían ser contados”.

Lota recordó que, “el año anterior tuvimos 7.270 fallecidos y fue un año donde hubo menos choques pero más mortalidad. Por eso, el llamado es a comprar el SOAT y tenerlo activo de manera permanente cada vez que se moviliza el vehículo”.

Finalmente, el funcionario afirmó que frente a la variación de costos de la póliza según el tipo de vehículo, “la tasa la define la Superintendencia Financiera en función de la siniestralidad del país y de las atenciones médicas que se hicieron, por ello la antigüedad o el tipo de vehículo no tiene mayor implicación en el costo definitivo del SOAT”.