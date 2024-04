“No veo viable una nueva reforma tributaria”: José Antonio Ocampo

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se pronunció sobre la nueva reforma tributaria anunciada por parte del Gobierno Nacional en la que se busca corregir algunos puntos de la que fue aprobada en el 2022.

“Cómo hacemos que los impuestos de renta incluyendo el impuesto de patrimonio digamos, ayuden a tener un mayor peso en las finanzas, en el financiamiento de ese turismo…, ¿Qué se puede hacer y cuándo? Yo creo que en este momento no veo viable una reforma”, dijo el exministro de Hacienda.

De acuerdo con José Antonio Ocampo, no considera que sea viable la realización de una nueva reforma tributaria, teniendo en cuenta que en la del 2022 fueron aprobadas varias reglas de evasión de impuestos.

Asimismo, el experto sostuvo que la iniciativa del Gobierno Nacional de disminuir el impuesto de renta corporativa del 35% al 30% no es viable fiscalmente.

“La propuesta del gobierno de bajar el impuesto de renta a las sociedades del 35 al 30% es una propuesta interesante. Yo tuve la oportunidad de discutirla con el Congreso en el 2022, pero no es viable. No es viable fiscalmente en este momento, ciertamente, y por lo tanto me pareció una propuesta arriesgada por parte del presidente salir a respaldar”, dijo Ocampo.

De otro lado, afirmó “para ponerlo claramente, aquí digamos las personas de más alto dinero de Colombia evaden impuestos llevándose los recursos a paraísos fiscales, pero también los aluden. O sea, ese tema de que todos los días se van al restaurante y piden firmar la cuenta en nombre de la sociedad, cuando es de la familia, eso no debería haber sucedido”, puntualizó.