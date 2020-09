Número de personas declaradas en quiebra bajó 20 %, pese al coronavirus

Un estudio realizado por la firma Insolvencia Colombia reveló que a pesar de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, solo 1.400 personas se han acogido a la ley de insolvencia económica con corte al 31 de agosto.

Esas cifras del Ministerio de Justicia evidenciaron una reducción del 20% de personas que se declararon en quiebra, en comparación con el mismo periodo del 2019.

El análisis señaló que Bogotá es la ciudad donde se registra el mayor número de insolvencias con cerca del 25% del total nacional, seguida por Antioquia (12,6%), Valle del Cauca (18,14%) y Atlántico (9,22%).

El director de la firma que realizó el estudio, Luis Benítez, explicó que el alivio otorgado por el sector financiero en medio de la pandemia, ayudó a reducir la cifra de personas que se declaran en insolvencia.

“A más de la mitad de colombianos con problemas financieros les ha servido los alivios otorgados por sus bancos. A la cuarta parte de esa población le ha servido parcialmente y cree que puede esperar que la situación mejore y a la otra cuarta parte no le ha servido, no le interesa o no sabía que podía acceder a beneficios", dijo.

Agregó que "esta situación puede explicar la razón por la cual se hacen menos tramites, a pesar de lo beneficios en la ley para los deudores”, señaló.

La firma también reveló que cerca del 60% de los más de 7.500 colombianos que han sido asesorados en los últimos años para declararse insolventes económicamente, son hombres con edades promedio de 43 años, mientras que las mujeres buscan ayuda sobre los 59 años.

El análisis estableció que el 79% de las personas que se han acogido a la ley de insolvencia son profesionales con empleos bien remunerados y que el 59% tiene ingresos superiores a los 4 millones de pesos.

“El fin para el cual se creó la ley se está cumpliendo. Es un alivio financiero para las personas que buscan llegar a acuerdos de pago con sus acreedores, la ley está cumpliendo su cometido y con la nueva normalidad esperamos ver a más personas buscando solucionar sus problemas de deudas con la ley de insolvencia”, afirmó Benitez.

Finalmente, el estudio de Insolvencia Colombia detalló que tres de cada cuatro colombianos que se declararon en quiebra durante la pandemia son cabeza de hogar.

“Muchas personas no conocen la ley de insolvencia ni buscan asesoría en sus finanzas y permiten que su situación llegue a procedimientos de embargo que no tienen reversa. Por eso es importante detectar a tiempo las incapacidades de pago, buscar acompañamiento y acogerse a la Ley, para tener una segunda oportunidad financiera sin esperar a que la situación sea crítica”, concluyó el experto.