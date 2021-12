OPA por Sura: Recepción de aceptaciones comenzará el 24 de diciembre

El aviso de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) a través de la cual el Grupo Gilinski busca quedarse hasta con el 31.68 % del Grupo Sura comenzará el próximo 24 de diciembre y terminará el 11 de enero.

Según el aviso, los Gilinski no van a modificar cantidad máxima de acciones a adquirir: "en caso de que no exista una oferta competidora y el número de aceptaciones de la oferta supere la cantidad máxima de valores mencionada en el presente aviso, el oferente se compromete a no modificar la cantidad máxima ofrecida", se indicó.

En el aviso también se conoció que el socio árabe que acompaña a Gilinski en la OPA por Grupo Nutresa también lo está respaldando en esta operación. “El oferente otorgará como garantía una carta de crédito stand-by, cuyo beneficiario será la bvc, expedida por First Abu Dhabi Bank por un monto de quinientos noventa y tres millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 593.683.800)”, sostuvo.

Cabe señalar que el Grupo Sura es el mayor accionista de Grupo Nutresa, con una participación de 35,7%. Además, posee el 49,36 % de la Administradora de Fondo de Pensiones Protección, 46,11 % de Bancolombia, 27,20 % del Grupo Argos y 16,76 % de Enka de Colombia.

Es de mencionar que recientemente el Grupo Sura aseguró que no venderá a Gilinski el 35,7 % de participación que tiene en Nutresa.

Según señaló el grupo a través de un comunicado, la decisión se tomó tras concluir que “la oferta (de 7,71 dólares por acción) se aleja significativamente del valor de Grupo Nutresa y su portafolio de inversiones”.

Entre los factores que Sura tuvo en cuenta para no vender el 35,7 % de participación que tiene en Nutresa están el desempeño de la empresa de alimentos en los últimos 10 años, en los que multiplicó 2,4 veces sus ventas; el Ebitda, que creció 2,6 veces; el patrimonio, que incrementó 24 % y la presencia de sus productos en 78 países, entre otros.