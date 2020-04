OPEP+ recortará la producción de petróleo el doble de lo que habría acordado: Trump

Este domingo los países exportadores de petróleo y sus principales asociados acordaron el "mayor recorte de la producción de la historia", de 9,7 millones de barriles por día, para hacer subir los precios del crudo en plena pandemia de coronavirus.

Luego de varios días de arduas negociaciones, una última reunión vía teleconferencia permitió acordar la drástica reducción a ser adoptada a partir del 1 de mayo y por un "período inicial de dos meses", según lo anunció la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Pero este lunes, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, cuyo país no forma parte del grupo, aseguró a través de su cuenta de Twitter, que esa reducción acordada no sería de 9,7 millones de barriles por día sino el doble, es decir, hasta 20 millones.

"Al haber estado involucrado en las negociaciones, por decirlo de una forma moderada, la cifra que la OPEP+ está considerando recortar es 20 millones de bpd, no los 10 que generalmente se habla", dijo Trump en Twitter.

Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19.....