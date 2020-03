'Pedimos a la comunidad que compre lo que sea necesario': ministro de Agricultura

En medio de toda la alerta nacional por cuenta de la pandemia del coronavirus que ya deja 210 infectados y que obligo a una cuarentena nacional a partir del próximo martes 24 de marzo, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea explicó los planes del Gobierno para garantizar la producción alimenticia y el abastecimiento en todo el país.

“Dentro de la preservación de la vida, hay un tema relevante que es mantener la seguridad alimentaria y el abastecimiento, en eso estamos trabajando desde hace varios días de manera intensa haciendo un monitoreo en las regiones, mirando cuáles son las cosechas que se están dando y mirando el funcionamiento de las diferentes centrales del país”, dijo Zea.

En lo que tiene que ver con el campo, el ministro aseguró que es un tema clave porque tenemos que lograr que el coronavirus no llegue a la ruralidad: “Es una meta importante, por eso le estamos pidiendo a la ciudadanía que vive en zonas urbanas que no se desplace a lo rural, a no ser que sea de extrema necesidad, porque este virus tiene una característica urbana".