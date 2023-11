Petro aclara controversias por proyecto de ley sobre topes del impuesto predial

A través de su cuenta del X, el presidente de la República, Gustavo Petro, salió al paso ante la polémica que se generó por el proyecto de ley sobre los topes en el impuesto predial y aclaró que no es cierto que vaya a subir un 300%, sino que se establecieron unos topes, dependiendo del valor de cada inmueble para proteger el bolsillo de los usuarios.

“Si aumenta el avalúo catastral, aumenta el impuesto predial. Nosotros estamos rebajando ese impuesto a la inmensa mayoría de los colombianos”, explicó el mandatario al controvertir a otros medios que indicaron que la subida era un hecho.

Lea: La inflación se encuentra aún en niveles inaceptablemente altos: Banco de la República

La afirmación del presidente se respaldó en la explicación que dio el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre esta iniciativa en donde aclaró cómo se aplicarán los topes para el pago del predial, dependiendo del valor de cada predio, así los usuarios “no tendrán que pagar hasta un 1000%, tal como está estipulado actualmente”, según dijo el funcionario.

“El decreto que está vigente, que es del año 2019, sólo genera alivios a los predios que están avaluados en menos de 135 salarios mínimos”, agregó Bonilla.

Ante este panorama, Petro indicó que: “...millones de personas creen que actuamos en contra de ellas cuando actuamos a favor. Es lo mismo que hacen con la reforma a la salud, las pensiones y laboral”.

Consulte: ¿Quiere comprar vivienda? Estos bancos ofrecen las tasas más bajas

Y es que de acuerdo con lo planteado por el Gobierno una vez entre en vigor este nuevo proyecto: “los predios con un avalúo menor a 135 salario mínimos no pagarán más del 50% del impuesto predial que pagaron en 2022; los predios avaluados entre 135 a 250 salarios mínimos no pagarán más del 100% del impuesto que pagaron en 2022; los predios avaluados entre 250 y 350 salarios mínimos no pagarán más del 150% del impuesto que pagaron en 2022; predios avaluados entre 350 a 500 salarios mínimos no pagarán más del 200% del impuesto que pagaron en 2022 y finalmente, los predios que tengan un avalúo de más de 500 salario mínimos no pagarán más allá del 300% del impuesto predial que pagaron en 2022”.

“El proyecto que se está radicando no es un incremento del impuesto predial, el Gobierno Nacional no está autorizado para incrementar ese impuesto, eso es una potestad de los concejos municipales. Lo que estamos generando es un alivio para que la actualización del catastro no impacte inmediata, ni directamente el impuesto predial a los ciudadanos”, explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.