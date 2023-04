El presidente Gustavo Petro advirtió que Colombia no es un país de energías muy sucias. Sin embargo, indicó que para hacer una verdadera transición energética es necesario producir más de seis gigas de energías renovables en su periodo de Gobierno; de lo contrario, advirtió, no se está haciendo nada.

“Si el aparato de funcionarios no está caminando hacia que, en Colombia se puedan generar más de seis gigas de energías limpias, estamos manteniendo las termos. Y por lo tanto, las altas tasas de energía (...) la sociedad colombiana pagando altos costos, para que unas personas, que son dueñas de esas termos, ganen”, dijo Petro durante la clausura en Barranquilla del Sexto Encuentro y Feria Renovables Latam.

Afirmó que si no hay transición energética, no hay economía descarbonizada. “Descarbonizar entonces, lograr que la agricultura no tenga elementos basados en el carbón y el petróleo. Lograr que la industria haga lo mismo. Lograr que nuestra movilidad haga lo mismo, implica otra energía. La energía no puede ser ni carbón, ni petróleo, ni gas”.

En su intervención, el presidente Petro también se refirió a la crisis climática y la necesidad de tomar acciones en el país.

“Si no hacemos nada, para el año 2070 es que Colombia es inhabitable. Imagínese de lo que va a pasar con nuestros hijos porque yo no estaré en el 2070- Pero ¿mi hijo o mi nieto, los de todos nosotros aquí? Lo que está marcando la ciencia si no hacemos nada es que este país se vuelve inhabitable”, señaló el Jefe del Estado.

Afirmó que la energía no puede ser carbón, petróleo ni gas sino limpias. Además, que se está importando gas a precio internacional, que de acuerdo con él, se ha disparado por la guerra que libra Ucrania y Rusia.

“Allá está la buena parte de gas del mundo ¿Sabemos cuál es el contrato por el cual se permite que cerca de esta ciudad esté un barco parqueado importando gas y cuántas utilidades se han hecho con eso?”, cuestionó Petro, quien señaló que esta práctica se lleva a cabo desde hace varios años en el país y al llegar de territorios lejanos resulta ser más costoso.

“Se mantiene ese negocio porque es una ganancia que llega a mil millones de dólares que pagan los usuarios de la energía eléctrica”, insistió el mandatario.