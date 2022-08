Petro criticó al sector financiero por la aparición de los 'gota a gota'

Durante el cierre de la versión 56 de la Convención de Asobancaria, realizada en Cartagena, el presidente de la República criticó al sector bancario, y lo responsabilizó de la aparición de los denominados ‘gota a gota’ el país. Según el presidente Petro, los prestamistas ilegales han aprovechado la incapacidad del sector financiero de llegar a la economía popular y campesina.

“Hasta ahora y esto no en forma en general, el mundo financiero apenas y toca esos mundos del sector campesino y el sector de la economía popular, los cuales han sido es tocados por el ‘gota a gota’ y sus similares, que son los que han financiado a tasas del 20% diario de interés (...) qué actividades de negocio productivas se pueden generar en Colombia si se usa está tasa diaria, que al final son un lavadero de las mafias”, sostuvo Petro.

Le puede interesar: Nuevo director de la Policía dice que la 'seguridad humana' se concentrará en preservar la vida

No obstante, el presidente hizo un llamado al dialogo con el sector financiero para que este se convierta en un pulmón para la generación de riqueza en el país.

“...si aceptamos que buena parte del crédito vaya a la producción, entonces un aspecto de ese crédito debe ir a los nuevos productores potenciados, los cuales estarían en esa economía campesina, desde el pequeño y mediano empresario agrario, en las cooperativas agrarias, en los procesos cooperativos de agroindustrialización”, dijo el mandatario.

Y agregó que “Todo esto toca implementarlo porque si no, la economía campesina se queda simplemente en el producto bruto agrario y no logra transformarlo, se debe tener algunos tipos de economía de escalas que obliga a una asociatividad, si eso no se financia, tampoco la economía campesina puede surgir. Es en el producto elaborado el que va generando la riqueza”.

Lea aquí: Agencia Nacional de Tierras tendrá que perseguir baldíos entregados a grandes terratenientes

Por último, y en un aparte de su intervención el mandatario de los colombianos abrió un debate con el sector bancario frente a las propuestas de financiación y descarbonización de la producción.

“Estos son los temas de un posible pacto social porque se trata de que millones de personas puedan producir en el campo y en la ciudad. Cómo millones de personas pueden producir potenciando la economía popular, que antes la llamaban la economía informal. Potenciarla es generar riqueza”, puntualizó.