Petro dice que dólar llegaría a $6.000 si no se aprueba la Tributaria, según Gustavo Bolívar

El dólar está disparado en Colombia. Este martes tocó un nuevo máximo histórico llegando a los $5.017. Según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el último precio que marcó en la jornada fue de $5.014. En la jornada, la divisa subió $116.

La escasez de recursos por la interrupción de suministros por la guerra que se libra entre Rusia y Ucrania, que se le suma a la inflación mundial que se ha dado en el mercado en gran parte por la subida de las tasas de interés en las diferentes bolsas de valores, ha generado que el peso colombiano no solo se devalúe, sino que también genera un alto impacto para la economía local.

El panorama por el precio del dólar ya es preocupante, dado que todos los consumidores a nivel nacional van a ser los más afectados por el alto precio de la divisa, ya que esto incrementa los precios de la canasta familiar si se tiene en cuenta los suministros que deben emplear los campesinos para los cultivos de los alimentos. Esto provoca que se genere un precio alto en los alimentos. A su vez, también los productos que son importados como accesorios de ropa, vehículos, entre otros. Lo que quiere decir que va a pagar mucho más dinero por obtener los mismos productos que antes tenían menor valor en el mercado.

Si el precio de $5.000 por un dólar ya parece exorbitante, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, hizo una advertencia que preocupó a muchos.

La advertencia de Bolívar

El senador relacionó un posible incremento del dólar con la Reforma Tributaria. Aseguró que de no aprobarse la Reforma el precio de la divisa llegaría a $6.000, con todos los efectos negativos que esto traería.

“Precisamente se discutió y el presidente Petro es claro en que si no se aprobara la reforma, por ejemplo, el dólar sí se podría poner a 6.000 pesos, porque eso es mandarles un mensaje a los acreedores, también a las calificadoras de riesgo, de que no vamos a tener caja para pagar ese déficit fisca (...) Mensaje que no vamos a tener caja para pagar la deuda y eso sí pondría más nerviosos a los mercados, entonces nosotros tenemos confianza en que, con la aprobación de la reforma, el dólar empiece a ceder un poco”, dijo Bolívar.