Petro habla del incremento del salario mínimo y deja un mensaje de incertidumbre

Se acerca el fin de año y uno de los temas más relevantes por estos días en Colombian tiene que ver con el aumento del salario mínimo, que iniciaría su concertación a partir del 30 de noviembre.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ya ha dado algún sondeo de porcentaje que podría incrementar, pero no dio muy buenas impresiones pese a que podría aumentar de manera significativa este salario para los colombianos.

“Una central obrera puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de vida de gente que trabaja, uno porque mucha gente no está en la relación salarial y, otra, porque de nada sirve crecer en un 10 % o 15 % si su canasta familiar crece más, lo que está es bajando el salario y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas”, indicó el mandatario.

Esto, cabe resaltar, teniendo en cuenta que el aumento del salario debe darse por encima del porcentaje de la inflación, que actualmente es del 13 %.

Sobre este alto costo de vida, el mandatario, en el lanzamiento del ‘Grupo Élite de Inspección Laboral’ para la Equidad de Género, aseguró que el alto costo de vida tiene es una coyuntura internacional, pero agregó que al aumento de ciertos productos no le han encontrado respuesta.

"En otras no hay respuesta, no podemos encontrar porqué están subiendo su precio como el de la carne, que no tiene un gran componente en su producción de productos importados, o el de la electricidad. Aquí es que se va generando una especulación con la excusa de la inflación que destruye el valor real del salario ”, indicó.

Entretanto, durante el evento que trató la equidad de género, el presidente aseguró que “las estadísticas muestran que, en un trabajo igual, a la mujer se le entrega un salario 30 % por debajo que al hombre. Esta es una generación de desigualdad en la sociedad”.