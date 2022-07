Piscicultura entre las más afectadas por comportamiento de las divisas: minAgricultura

Rodolfo Zea, ministro de Agricultura aseguró que el sector piscícola ha sido uno de los más afectados debido a que muchos de sus insumos son importados y con el reciente comportamiento de las divisas ha sido complejo manejar sus ingresos.

"Este es un sector muy amplio y tiene ambas caras de la moneda de los exportadores que en este momento están teniendo unos ingresos importantes, nosotros tenemos las mayores exportaciones de la historia, el año pasado 9.418 millones de dólares y si hacemos la cuenta entre junio del año 2021 y en mayo de este año vamos exportando 10,689 millones de dólares”, señaló.

Afirmó además que “somos el 22 % de la canasta exportadora del país, luego el sector está generando divisas, pero por otro lado los insumos de abono y fertilizantes son importados entonces eso les genera mayores gastos, no son importados porque queramos, sino porque la urea sale el gas y el gas en Colombia se usa para el consumo humano, para que llegue a las casas”.

“El otro componente es el potasio, nosotros no tenemos acá rocas que nos permitan tener potasio de manera que sea atractivo para no tener que importar, este tipo de roca se ve más en los países del norte y el fósforo que tenemos algo en el Magdalena Medio y en el Huila pero que no se ha desarrollado como una medida de extracción grande en el país, esto hace que los costos de producción aumenten debido al dólar y también a los precios internacionales”, indicó.