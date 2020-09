Piso de protección social no autoriza el trabajo por horas, según el Gobierno

El Gobierno nacional respondió a la controversia en torno al decreto 1174, que reglamenta el llamado piso de protección social, dirigido a las personas que ganan menos de un salario mínimo y trabajan a tiempo parcial.

La medida, que empezaría a regir desde febrero de 2021, ha sido criticada porque, para muchos sectores, se trataría de una reforma laboral que abriría la puerta para la contratación por horas y para incluir a sus beneficiarios en un sistema sin "pago de incapacidades por enfermedad".

"Incentiva el trabajo parcial sobre el trabajo a tiempo completo, junto con la falta de medidas de control para evitar que se prefiera contratar bajo ese modelo", dice la senadora Angélica Lozano, en su cuenta de Twitter.

Además, añade Lozano, "envía a todos sus beneficiarios al sistema subsidiado de salud donde no existen licencias de maternidad o paternidad, ni pago de incapacidades por enfermedad".

En contexto: Centrales obreras califican decreto 1174 como una "reforma pensional y laboral"

Al respecto, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo: "No estamos cambiando ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, aquí no estamos creando nuevas formas de contratación. Y en los temas pensionales no estamos haciendo ninguna reforma laboral".

Según Cabrera, se trata de un decreto reglamentario del Plan Nacional de Desarrollo y está dirigido a las personas "que no han iniciado ningún tipo de contratación".

El ministro, además, aseguró que no se está abriendo la posibilidad de contratar por horas y cuestionó la forma en que el tema ha sido cubierto en la prensa: "Muchos medios de comunicación hoy han interpretado que con esto vamos ya autorizando trabajo por horas. No: aquí simple y llanamente estamos viendo la realidad en Colombia".

Para Cabrera, esa realidad en la que se están basando son trabajos en los que, actualmente, se les paga por horas a una persona, por "un tiempo parcial, sin ningún tipo de formalización": "Con este decreto les estamos llegando a esas personas. Estamos hablando, por ejemplo, de una persona que trabaja en un campo de golf (...), a la que simplemente le dan un valor por el día. O una persona que vende piñas en la casa u otro lado".

"En Colombia hay 22 millones de personas económicamente activas, de las cuales únicamente nueve millones están cotizando salud y pensión", añadió el ministro.

Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que el decreto está pensado por hechos como que solo uno de cuatro mayores de 65 años acceden a una pensión, y que "cerca del 50 % de nuestro mercado laboral es informal".