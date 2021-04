Platos rotos del descontrol ciudadano no lo deben pagar los bares: Asobares

La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) señaló que el sector no debe pagar los platos rotos del descontrol ciudadano y la clandestinidad.

El gremio aseguró que, en su gran mayoría, el sector de bares y gastrobares formales del país, ha cumplido en la implementación del protocolo de bioseguridad trazado por el Ministerio de Salud.

Asimismo, reiteró que “rechazamos los lineamientos que se vienen emitiendo dirigidos especialmente a mandatarios locales; consistentes en restricciones nocturnas, cuando es éste el escenario con menor tránsito de personas, el sector económico más golpeado por la crisis, y hoy, un año después de la pandemia no es admisible que se sigan utilizando éste tipo medidas sin evidencia científica, de la cuales por el contrario, sí se tienen referentes negativos, en donde esa clase de limitaciones a las libertades focalizadas al ocio nocturno han triplicado tasas de contagio”.

El gremio dijo que, “consideramos que dichas medidas debían y deben valorar puntos clave como” evaluar que la indisciplina y el descontrol en algunas ciudades y municipios, no radica en las actividades nocturnas de restaurantes, bares y gastrobares. Zonas aglomeradas en espacios públicos, sin cumplimiento de medidas de bioseguridad son algunos de los temas que insistimos se presentan en jornada diurna y deben ser objeto de revisión.

También focalizar disposiciones de en fiestas ilegales, reuniones familiares sin limitación de número, inclusive en espacios privados como fincas y casas de alquiler que hoy no tienen control alguno, mientras que las mira de las restricciones solo apunta a los establecimientos formales que, si cumplen con protocolos sanitarios, circulo vicioso en el que cumplimos un año.

Además, individualizar las medidas y no decretarlas absoluta ni generalmente. Frente a lo anterior, Asobares solicitó delegar en los alcaldes, que en aquellos establecimientos que previa inspección, vigilancia y control, se demuestre incumplimiento, sean retirados de las pruebas piloto en sus municipios.

Por lo anterior, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que:

- Se levanten las restricciones que limitan los horarios de funcionamiento, entre otras razones, por la ausencia de evidencia científica que demuestre que, la economía nocturna formal, aporta significativamente al incremento de contagios.

- Se contemplen medidas alternativas como restringir únicamente la movilidad de vehículos particulares después de determinada hora nocturna, a fin de prevenir accidentes que puedan terminar en ocupación de camas UCI.

- Se aclare a gobernadores y alcaldes que la circular no termina con las pruebas piloto, sino que las limita a los horarios que allí se señalan.

De igual forma, solicitaron a los gobernadores y alcaldes:

- Mantenerse dentro de los límites que se describen en la circular y no ir más allá en la aplicación de las restricciones, no son de recibo los argumentos que toman como base el darle cumplimiento de los lineamientos nacionales so pretexto de incurrir en faltas disciplinarias, mientras se exceden en las disposiciones que allí se consagran, dichas circulares (además de ser recomendaciones) tienen un límite, y son disciplinariamente igual de responsables, aquellos mandatarios que no las acogen, como aquellos que en su implementación la desbordan, porque en ambos casos estarían incumpliendo.

- Desde el mes de febrero vemos con suma preocupación, como en algunas ciudades y municipios se vienen deshabilitando camas UCI´S, creemos que no es momento para relajar el fortalecimiento del sistema de salud, por el contrario, es imperativo reforzarlo y ampliarlo.