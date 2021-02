Poner IVA a más alimentos de la canasta familiar sería un retroceso social: SAC

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) advirtió que aunque los estratos más altos serían los que paguen el IVA del 19% hasta en 83 productos de la canasta familiar con la reforma tributaria que presentará el Gobierno en marzo, hay millones de hogares que a pesar de que no estén en línea de pobreza, se verían impactados con la medida.

El presidente del gremio, Jorge Bedoya, advirtió que gravar más productos de la canasta familiar podría significar un gran retroceso en materia social.

“Hay que tener en cuenta que hay millones de hogares que están por fuera de la pobreza extrema, pero que indiscutiblemente también sufrirán un impacto muy duro si se le sube el costo de la alimentación”, dijo.

Agregó que “hay que tener presente que la inflación en 2020 fue del 1.6% y el aumento del salario mínimo tan solo del 3% y ponerle IVA a más productos de la canasta familiar, es un retroceso en materia social”.

Para el dirigente gremial, los recursos que necesita el Gobierno se podrían sacar ampliando la base gravable de contribuyentes del impuesto de renta,y luchando contra la evasión.

Cabe mencionar que actualmente hay más de 90 productos de la canasta familiar que están gravados con el IVA de 19%, 10 de ellos pagan solo el 5% y 73 están exentos.

Dentro de los alimentos básicos de la canasta familiar que actualmente no pagan IVA están los huevos, la leche, el queso, la panela, las carnes de pollo, cerdo y res, entre otros. Entre los productos que solo pagan un 5% de IVA están el café, el azúcar, el aceite, la sal, el chocolate entre otros.

Se espera que parte de la reforma se centre en el IVA, al igual que en la renta para personas naturales y empresas, monto que hoy suma $92,4 billones. Dentro de las propuestas están gravar las pensiones más altas.

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que la reforma tributaria no tocará el bolsillo de los estratos menos favorecidos y que “seguimos pensando en una reforma social y fiscal".

Aclaró que los servicios de educación no pagarán IVA y no se gravará toda la canasta familiar. “Los colombianos debemos tener la tranquilidad de que más personas van a recibir una devolución del IVA y que no se les va a afectar su costo de vida. Las personas de estrato cinco y seis pagarían más IVA, cerca de un 15 % adicional”.

Añadió que “nosotros esperamos que no se genere ningún impuesto este año, pero que en el mediano plazo tengamos unos mayores ingresos para sostener tanto la inversión social como nuestra calificación y todo nuestro pago de deuda. Seguimos pensando en esa reforma que no entraría a regir para el ingreso de la nación este año”.