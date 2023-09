Popular fondo de pensión anunció beneficio para que cotizantes compren casa propia

El sueño de los colombianos de tener casa propia se ha visto frustrado por la situación económica que enfrenta el país, puesto que debido a la inflación, las tasas de interés de los créditos bancarios para financiar la compra de una casa u apartamento son elevadas y los usuarios se abstienen de pagarlas.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) las ventas de vivienda en Colombia tuvieron un caída del 51,4% en los primeros siete meses del 2023 y esto se le suma a la crisis que el sector inmobiliario viene afrontando desde finales del 2022.

Asimismo, el último reporte de la Coordenada Urbana deja en evidencia el negativo panorama, puesto que entre enero y julio de este se vendieron 75.414 inmuebles en el país a diferencia de las 155.316 que se adquirieron en el mismo periodo del año anterior.

Por todo esto, es que el fondo de pensión Porvenir se unió al Banco Popular para incentivar la adquisición de viviendas y permitir que sus cotizantes puedan llegar a tener una casa propia que les permita mejorar su calidad de vida y garantizar un futuro mejor.

Crédito hipotecario de Provenir y Banco Popular:

En esa línea, la entidad de pensión anunció que otorgará créditos hipotecarios para casa o apartamentos que superen los $99.591.795. Es importante mencionar que este préstamo no es válido para viviendas de interés social.

Ahora bien, no tiene afectaciones si la persona va a adquirir una propiedad nueva o usada, lo importante es que cumpla con los requisitos del valor. Además, las entidades manifestaron que desembolsarán al cliente un 70% del costo total de la vivienda y el 30% restante tendrá que ser costeada por el comprador.

Beneficios del crédito hipotecario de Provenir y Banco Popular:

Este convenio ofrece unos beneficios que contribuyen a que los colombianos puedan tener una acceso más sencillo a los créditos de vivienda tradicionales:



• La tasa de interés no varía de acuerdo a score o edad.

• No requiere avalúo o gastos anticipados antes de ser aprobado el crédito.

• Puedes elegir el plazo y sistema de amortización que mejor se acomode a tu presupuesto.

• Como cliente no estás sujeto a adquirir otros productos del portafolio, para acceder a una tasa competitiva

• Puedes pagar tus cuotas a través de débito automático o a través de las sucursales del Banco Popular o grupo AVAL, Cajeros automáticos ATH o medios electrónicos.

• No se cobra por el estudio del crédito.

• La tasa de interés está por debajo del promedio del mercado.

• Cuentas con un seguro de vida con inclusión hasta los 80 años, sin exámenes médicos.

• El largo plazo permite a nuestros clientes contar con un flujo de caja de acuerdo con sus necesidades