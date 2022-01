La primera encuesta de identificación de necesidades de Talento Humano, realizada por la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) y el Ministerio de Trabajo, reveló que el 58.4 % de las empresas en Colombia tiene dificultades a la hora de cubrir sus vacantes de profesionales, y un 57.8 % en cargos de técnicos.

La encuesta también reveló que el 66.3 % de las organizaciones puede cubrir las vacantes en un lapso de uno a tres meses.

Para el 22.1 % de las organizaciones, cubrir los cargos críticos les toma entre cuatro y seis meses. Y para el 11.7 % toma entre siete y doce meses.

El estudio, en el que participaron 249 empresas del sector industrial y de servicios de las principales ciudades del país, también señaló que los principales criterios usados por la mayoría de las organizaciones en el país a la hora de contratar a sus empleados "son las competencias, la experiencia, el nivel educativo, sus actitudes y valores".

Mientras que en lo que menos se fijan son "las certificaciones laborales, sus logros profesionales, su aspiración salarial o la distancia entre su lugar de residencia y la oficina".

Según Gladys Vega, presidenta de la Federación de ACRIP, “el objetivo de esta encuesta fue el de identificar las principales características del talento humano colombiano, tanto el que se requiere en la actualidad como en el futuro, como un insumo clave también para organizaciones y el sector educativo, ya que es una pieza fundamental en el planteamiento de la plataforma del Sistema Nacional de Cualificaciones SNC”.

Según el estudio, los principales motivos por los que las empresas no logran cubrir sus vacantes están las expectativas salariales del candidato, sobre todo para cargos de Alta Gerencia; la ubicación geográfica, expectativas de horario laboral, experiencia, formación profesional incompleta o competencias no demostradas, para los cargos de profesionales; sub calificación para los técnicos; problemas de salud, malas referencias laborales, ubicación, experiencia y otros, para los operarios.

En relación a los medios generalmente usados para la búsqueda de personal en las organizaciones en Colombia, la encuesta reveló que la mayoría de las empresas lo hace por medio de convocatorias internas (16.7 % de respuestas), seguido por el uso del Servicio Público de Empleo (9.6 %), referencias personales (8.9 %), portales web (8.7 %), cajas de compensación y Head-hunter (8.5 %).