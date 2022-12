¿Por qué el presidente Gustavo Petro no ha sancionado la reforma tributaria?

El Congreso aprobó el pasado 4 de noviembre el texto de la reforma tributaria con una amplia discusión y apoyo de la coalición de Gobierno, tras esa luz verde, por parte del legislativo, el último paso que quedaba era la sanción por parte del presidente Gustavo Petro, sin embargo ese paso no se ha dado.

En principio, la propuesta defendida por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo y director de la Dian, Luis Carlos Reyes, pretendía recaudar cerca de 25 billones; sin embargo, y tras un recorte y en consenso con los ponentes y partidos políticos, la propuesta quedó en cerca de los 20 billones de pesos.

Tras un intenso debate en el Congreso, el presidente Gustavo Petro no ha sancionado el texto. "Que el presidente no haya sancionado la reforma tributaria significa que, como la vigencia es a partir del 1 de enero, pues en este momento no hay afán por hacerlo, el afán era surtir el trámite legislativo", señaló a RCN Radio el senador Gustavo Bolívar.

Añadió que "el trámite era antes de diciembre, porque se sabe que eas reformas tributarias que se dejan para última hora pues no salen tan bien, yo creería que máximo la semana entrante tendremos esa reforma firmada por el presidente Gustavo Petro".

Desde el Partido Verde también señalaron que dicha sanción se daría en los próximos días, por parte del mandatario, lo que daría un "compás de espera" para la presentación de las demandas que seguramente irán llegando, una vez se firme, durante el próximo año.

Algunos ajustes que traerá la reforma tributaria que entrará a regir el 1 de enero de 2023 tiene que ver con el impuesto a los plásticos de un solo uso, plataformas digitales con IVA. La eliminación al impuesto a las pensiones más altas, que algunos sectores políticos lo consideraron inconstitucional, por tratarse de un derecho adquirido.