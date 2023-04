¿Por qué ha bajado tanto la venta de viviendas este año en Colombia?

El último informe entregado por Camacol en febrero de este año reveló que se vendieron 9.920 unidades de vivienda, lo que significa una variación de -61,6% en ventas de unidades habitacionales.

Por segmentos, el VIS llega a 6.655 unidades (-64%) y el no VIS a 3.265 unidades, (55.8%). Los dos primeros meses del año muestran una variación en ventas del -55,4% en VIS y -48,8% en no VIS.

Estas cifras han preocupado a los constructores del país, que piden se tomen acciones por parte del Gobierno Nacional para poder enfrentar esta crisis que no tiene precedentes en la ultima década.

Algunos expertos advierten que el Gobierno Nacional ha golpeado a una de las industrias que más genera empleo en el país y explicaron las principales razones de la crisis que vive el sector.

"Como factor general, es la incertidumbre, la angustia que tiene el pueblo colombiano de invertir. La gente se abstiene a invertir porque tiene miedo de lo que va a pasar. ¿Por qué tiene miedo? Tienen miedo por los tumbos que está dando este Gobierno, por las decisiones que está tomando, por los proyectos que tiene que no generan tranquilidad y generan mucha volatilidad. Esto como factor general.", comentó, Luis Fernando Reina, economista Universidad Manuela Beltrán.

Los cambios realizados en el Programa 'Mi Casa Ya', son uno de los factores que acusan los expertos que han afectado las ventas de vivienda en en país.

Uno de estos, es la medición que se realiza por parte del Sisbén a personas de escasos recursos y que no cuentan con la vida crediticia necesaria para poder adquirir un crédito hipotecario que complemente dicho beneficio.

"Hoy en día, con las nuevas normas de 'Mi Casa Ya', que fueron las normas que cambió este presidente o este gobierno, solamente pueden inscribirse para el subsidio las personas que están en el Sisbén. Resulta que las personas que están en el Sisbén muchas veces no pueden acceder al crédito de vivienda, entonces si reciben su subsidio pero no logran que los bancos le aprueban el crédito, no se pueden comprar. Muchas personas que no estaban en el Sisbén que sí querían comprar, pues ahora no pueden porque no están en el Sisbén", señaló el economista.

Aumento en los costos de la materia prima

Para Reina, el aumento de los costos de construcción es uno de los factores que puede influir en la disminución de la venta de vivienda, teniendo en cuenta que la inflación y el costo de los aranceles ha aumentando en los últimos meses.

"Se ha vuelto muy, muy costoso todo lo que tiene que ver con la construcción, con los insumos que se utilizan en la construcción. Entonces los precios han subido. También ha subido la tasa de interés, también ha subido en general todos los elementos que necesita una persona cuando va a comprar los insumos, entonces es inviable". comentó el experto.

Concluyó que "todos los gobiernos se han preocupado por consentir al sector de la construcción por ser un gran generador de empleo y este Gobierno lo único que ha hecho es golpear y golpear a este sector hasta el punto de que lo va a llegar a paralizar totalmente. Ya en este momento está casi paralizado, Entonces la situación es muy grave".