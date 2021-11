¿Por qué incrementó el precio del gas en Colombia?

A raíz de las denuncias que se han conocido en los últimos días por los altos precios del gas en Colombia, algunos representantes del gremio explicaron las razones de las alzas.

El presidente de la Asociación Colombiana de GLP (gas propano), Alejandro Martínez, indicó que sí se está presentando un incremento en el precio, debido a que la subida de los costos internacionales ha hecho que Ecopetrol tenga un precio regulado muy alto.

“El precio regulado que tiene Ecopetrol por resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas está atado al precio internacional tanto del butano y propano y los precios internacionales se han disparado y duplicado desde diciembre de 2020. De hecho en Colombia nosotros estábamos comprando el año pasado el kilo de GLP a 400 pesos a Ecopetrol y ahora lo estamos comprando a 2.500 pesos”, explicó.

Asimismo, dijo que “esa alza en los precios internacionales se debe a que en China están haciendo mucha planta y eso ha disparado la demanda y la oferta está rezagada. Entonces, los precios van a estar altos probablemente por el año entrante. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, liberó las reservas estratégicas para bajar el precio del petróleo a nivel mundial, pareciera que en diciembre habrá una rebaja, pero a ver esperemos qué pasa”.

También señaló que precisamente por los altos costos del gas propano se han bajado las ventas. “Es lamentable lo que está pasando, esto afecta mucho a los ciudadanos. Las ventas se empezaron a bajar porque la gente no tiene con qué pagar esos precios tan altos. Entonces, la gente se está pasando a la leña y eso es lamentable por los problemas de salud y por la deforestación”.

A su paso, el presidente de Vanti (distribuidor de gas natural), Rodolfo Anaya, dijo que “el gas natural no ha tenido aumentos de precio. Una parte del gas natural se tranza en dólar y entonces como ha subido el dólar, puede que subiera un poco, pero no ha habido un cambio de tarifas en el gas natural. No se han autorizado nuevas tarifas en el gas natural. Entonces no tiene que presentarse un aumento”.

“Nosotros en la pandemia les dimos alivios a los usuarios de refinanciación a 24 meses, se reconectaron cerca 25 mil clientes, pusimos de nuestra parte. Y hoy en día el 90 % de esos 600 mil usuarios están al día. Fueron medidas positivas. En el tema de reclamos, ya estamos en niveles similares a los de la prepandemia. No ha habido cambios tarifarios en los últimos periodos”.