Precio de la gasolina sobrepasaría los $16.000 propuestos por el Gobierno

El precio de la gasolina en Colombia se ha convertido en el dolor de cabeza de muchos conductores que mes a mes han visto pasar de $9.180 a $13.964 el galón del combustible, desde la llegada del gobierno Petro.

No obstante, este mes de octubre llegó una buena noticia, pues no se hará el aumento correspondiente. El Gobierno Nacional, a través de un comunicado, anunció que "los precios de venta al público de la gasolina y del ACPM se mantienen sin cambios para octubre de 2023.

Por lo que los conductores podrán encontrar el precio del galón de gasolina en Colombia en $13.964 por galón, y el precio promedio del ACPM se mantendrá inalterado en $9.065 por galón a nivel nacional.

Lea además: Excelente noticia para los conductores: precio de la gasolina no subiría en octubre

¿Hasta cuándo subirá el precio de la gasolina en Colombia?

En entrevista con La FM de RCN Radio, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, mencionó que entre las previsiones que tiene el gobierno para el aumento de la gasolina llegaría a $16.000, no obstante, se estaría evaluando un aumento mayor.

"Estamos monitoreando con el cambio de los precios del petróleo, que volvieron a subir, qué tanto estaría aumentando el precio de la gasolina internacional y si nos obligaría a otro aumento", destacó de ministro Bonilla.

De interés: ¿Cuánto subirá la gasolina lo que queda de 2023? Gobierno responde

Asimismo, reconoció que faltarían tres meses de ajustes para llegar a la meta propuesta y que no se realizaran duplicaciones. "Nos faltan unos tres ajustes mensuales, no lo vamos a duplicar, no va a haber un ajuste de dos meses por uno", destacó.

Así las cosas, si el nuevo ajuste se hace en el mes de noviembre, el precio de la gasolina llegaría a su meta el próximo mes de enero de 2024.