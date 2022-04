Precios del pollo y el huevo continuarán por las nubes en 2022

El presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, señaló que los precios del pollo y el huevo continuarán altos durante el 2022.

Moreno explicó que “se ha visto un aumento de la demanda del 12 % a nivel nacional. También, tenemos un rezago del año pasado por el tema de los bloqueos, en el cual se disminuyó en un 5 % o 6 % la producción de huevo”.

“Los periodos normales de volver a tener un encasetamiento cercano a 50 millones de aves serán hasta finales de este año, es decir, agosto o septiembre. El precio del huevo ha subido entre un 20 % y 22 % entre marzo de 2021 y 2022. En promedio el huevo AA está en $500”, agregó.

Asimismo, dijo que “la oferta no es que sea tan baja, se disminuyó en un 5 %, pero aumentamos el número de unidades del año 2019 a 2022 en cerca de diez unidades per cápita. Sigue siendo una producción alta, Colombia es el país número 12 en producción más alta del huevo y quinto en el mundo de consumo per cápita”.

Moreno señaló que “se sigue evidenciando una afectación por cuenta de los paros ya que el ciclo de la gallina se demora dos años y medio. Muchas de las aves que hoy todavía están en granjas son aves que estuvieron en granja el año pasado y no recibieron el suficiente alimento con el agravante, que por los precios altos causaron que muchos agricultores no tuvieran la plata para reponer algunas de las aves que se murieron”.

Por su parte, dijo que frente al pollo, el ciclo de producción es de 40 días. “No solamente afecta el tema de los bloqueos si no también un aumento de la demanda. Estamos viendo que la gente está consumiendo menos carne de res y se está pasando al pollo”, indicó.

En ese sentido, mencionó que se podría ver una baja en los precios del huevo a finales de este año, cuando aumente la producción nuevamente.

El presidente de Fenavi afirmó que “aumentó la demanda, porque la gente dejó de consumir carne de res. La curva de oferta y demanda no se ha cruzado y sólo hasta que se crucen sabremos el nuevo punto de equilibrio. Se puede aumentar hasta 15% la producción este año en el caso del pollo”.

Adicionalmente, manifestó que “los precios que tenemos de las materias primas se van a ver reflejados en los próximos tres o cuatro meses. El alimento que están consumiendo las aves no se compró hace una semana se hizo hace varios meses. Hoy en día los costos que tenemos es por una situación interna, por la alta demanda”.