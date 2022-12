"Presidente de Colpensiones no tiene por qué meterse en las finanzas públicas": MinHacienda

Lea también: “Zapatero a tus zapatos”: exministro Mauricio Cárdenas sobre propuesta de presidente de Colpensiones

En ese sentido, Ocampo dijo que el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, nunca se comunicó con el Ministerio de Hacienda para preguntar si había recursos para financiar infraestructura.

De otra parte, dijo que no es tan acertada la idea de convertir la entidad en un banco, tras la propuesta de Dussán al criticar a la banca privada.



"La idea de convertir a Colpensiones en un banco es una idea que no ha sido consultada con nosotros y no tiene tampoco ni pies ni cabeza. Ningún fondo de pensiones en el mundo es un banco, entonces, el de Colombia tampoco será un banco", concluyó Ocampo.