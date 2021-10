Presidente Duque recomienda a comerciantes colombianos "no fiar en Venezuela"

Este viernes se conoció un nuevo pronunciamiento del presidente Iván Duque, sobre los llamados de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de invitar a los empresarios colombianos a volver a hacer negocios con el vecino país.

En esta oportunidad, el mandatario aseguró que -desde su punto de vista- no considera conveniente que los empresarios y comerciantes colombianos vendan fiado a Venezuela, esto a propósito del llamado que hizo Maduro a invertir en ese país.

El jefe de Estado reiteró que las invitaciones del presidente Maduro son "cantos de sirena", advirtiendo que ese régimen se ha caracterizado por expropiar a las empresas privadas y extranjeras, como parte del modelo económico que maneja.

"(Maduro) busca quitarle a todo el que lleve $3 o al que tiene $3, quitarle lo poquito o lo mucho que ha construido a lo largo de su vida. Entonces, esperamos que se restablezca el flujo comercial pero si a mí me preguntan -como me lo dijo ayer un comerciante- yo les digo que allá no se vayan a poner a vender al fiado, porque no les van a pagar", manifestó de nuevo el mandatario en entrevista a Radio Guatapurí.

El presidente señaló que Nicolás Maduro "ha destruido la economía", y enfatizó en que su Gobierno "es una dictadura expropiado, destructora de la iniciativa privada y son muchas las empresas colombianas a las que dejaron 'colgados de la brocha', sin pagarles muchas de las órdenes que durante años habían registrado en ese país".

En ese sentido, el presidente colombiano pidió "siempre actuar con cautela y no caer en cantos de sirena y reconocer que la apertura de la frontera es un logro del pueblo venezolano".