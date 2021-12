A su turno, el director de Corficolombiana, José Ignacio López, mencionó que “la inflación con la confluencia de factores va a continuar en aumento y es un fenómeno que golpea directamente la percepción de la gente cuando tiene que ir a comprar alimentos y eso es lo que vamos a ver a comienzos de 2022”.

“La gran asignatura pendiente del país y parte de lo que estamos viendo es resultado de ese descuadre del tema fiscal. A comienzos de este año, tuvimos la discusión de una reforma tributaria bien ambiciosa y el país no fue serio en muchas dimensiones. Eso ha ayudado a que el tipo de cambio se devaluara y eso tiene efectos sobre los precios”, aseguró.

En ese sentido, el experto destacó que “por ahora, estamos echando gasolina al fuego con unos aumentos locales en temas laborales como el salario mínimo y eso hará que en los primeros meses del 2022 desafortunadamente vamos a seguir sintiendo esa presión inflacionaria hacia adelante. Probablemente lo que vamos a tener que volver a tener de una manera más responsable, es la discusión fiscal para no seguir alimentando este tipo de fenómenos”.

Adicionalmente, indicó que “las consecuencias de esta inflación son difíciles de controlar porque estamos viviendo un choque global, es decir, la inflación no es particular solo de Colombia. Muchos países están viviendo ese choque, las raíces de este choque son difíciles de mitigar, porque en buena parte son una tarea muy estructural del país que no ha venido haciendo, o un fenómeno global que es difícil controlar con medidas locales”.

Agregó que “lo que tendríamos que tratar de hacer es reducir en el corto plazo los costos logísticos del país, los costos de comercio internacional, aunque es difícil en el corto plazo porque no se hace de la noche a la mañana. Hay que tratar de reducir aranceles, costos de importación, flexibilizando medidas de agilidad, eso podría ayudar a que los costos logísticos y los tiempos de espera bajen para que ese choque global no irradie los precios locales”.

Finalmente, el director de Corficolombiana concluyó que “es un conflicto entre un hueco fiscal que podría llegar este año a $11 billones por subsidios. Ahora es el momento más tensionaste para tomar cualquier medida, el Banco de la a República va a tener que hacer la tarea y lo mejor es evitar esas recetas que no entienden cuál es el origen de los problemas; que seguramente van a aparecer y que lo último es que nos pueden enfermar más”.