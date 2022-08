Primer efecto social de la reforma tributaria será la reducción de la pobreza: MinHacienda

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que de aprobarse la reforma tributaria que busca un recaudo de 25 billones de pesos, uno de los primeros efectos en materia social es que hacia el año 2024, la pobreza monetaria se reduciría en 3,9 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema bajaría en cuatro puntos porcentuales.

Según el jefe de las finanzas públicas, otro de los efectos de la reforma fiscal, en materia de cierre de la desigualdad, tiene presente la disminución de la brecha del ingreso, entre el 10% más pudiente y el 10% más vulnerable.

"El impacto social es realmente significativo, estimamos que se puede reducir la pobreza y la pobreza extrema en cuatro puntos porcentuales a través de los programas sociales", dijo Ocampo.

Así mismo, señaló que el coeficiente de Gini (es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini), cambiaría de 0.54 a 0.51.

"Estamos hablando de un efecto significativo y el otro indicador, que es la relación del percentil más rico al más pobre, pasaría de 10.8 veces a 8.9 veces. Colombia, en vez de ser uno de los peores de América Latina, estaría en el rango medio", explicó Ocampo.

En la iniciativa, que se debatirá en el Congreso de la República, se propone limitar los beneficios tributarios para las personas que tengan ingresos superiores a los diez millones de pesos mensuales y que tan solo representan el dos por ciento de la población.

Consulte aquí: Elección de contralor en crisis por renuncias a comisión que designa lista de elegibles

En este renglón se unificarán todas las rentas y a partir de esta medida el contribuyente pagará de la misma manera por ganancias ocasionales y dividendos como hoy en día lo hace por ingresos laborales.

Las personas con patrimonios superiores a los $3.000 millones pagarán una tasa que arranca en 0,5%. Aquellos con patrimonios superiores a los $5.000 millones pagarán el uno por ciento.

Lea más: MinTrabajo convocará mesa técnica para estudiar reforma al estatuto laboral

En la iniciativa también se propone limitar los beneficios tributarios para las personas que tengan ingresos superiores a los diez millones de pesos mensuales y que tan solo representan el dos por ciento de la población.

En este renglón se unificarán todas las rentas y a partir de esta medida el contribuyente pagará de la misma manera por ganancias ocasionales y dividendos, como hoy en día lo hace por ingresos laborales.

Además de proponer la eliminación de los tres días sin IVA, se pone sobre la mesa la necesidad de cobrar este tributo cuando ingresen al territorio nacional bienes, cuyo valor incluso esté por debajo de los US$200 y provengan de países con los que Colombia no tiene tratados de Libre Comercio vigentes. Esto implica que los bienes originarios de Estados Unidos exentos de este tributo, pero no los que no se producen en ese país.