¡Prográmese! Estos son los horarios de atención de los bancos en la cuarentena

En medio de la reactivación económica que atraviesa el país por el coronavirus, uno de los sectores que se encuentra trabajando sin interrupciones es el bancario. Por esa razón, conviene saber qué horarios están manejando las sucursales para evitarse perdidas de tiempo.

En cuanto a la red de oficinas de BBVA, sus horarios habituales desde hace varias en Bogotá son de 9 a.m. a 4 p.m. y en el resto del país, de 8 a.m. a 4:30 p.m. Este banco no atiende clientes los fines de semana.

Le puede interesar: Gobierno insta a bancos a facilitar créditos para artistas y sector cultural

Al respecto, Bancolombia confirmó recientemente que el horario establecido para este periodo es entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Este horario aplica para sus 684 oficinas en las que tiene presencia a nivel nacional. Asimismo, hay que recordar que los fines de semana no atienden clientes.

Por otro lado, el banco Davivienda reportó que los horarios en sus sucursales serán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. entre semana. En este punto, aclaran que los fines de semana no hay servicio.

Por su parte, Colpatria informó que sus oficinas a nivel nacional prestarán atención al público en el horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., excepto las sucursales mencionadas a continuación:

Las siguientes oficinas no prestarán atención al público:

La Oficina Medellin Palma Grande ubicada en la carrera 38 Nro. 18-101, los clientes de esta oficina serán atendidos en nuestra sucursal Medellín San Diego de esta ciudad ubicada en la carrera 43 Nro. 36 – 41.

Los clientes y usuarios también podrán realizar sus transacciones financieras en las siguientes oficinas del sector: Medellin Premium Plaza, ubicada en carrera 44 Nro. 29-80 local 1268 - 1265 Medellin Ciudad del Rio, ubicada en la calle 48 Nro. 20-124 local 124 - 134



La Oficina Neiva Unicentro ubicada en la carrera 15 Sur Nro. 23a - 87 centro comercial Unicentro, local 202, los clientes de esta oficina serán atendidos en nuestra sucursal Neiva Santa Lucía ubicada en la calle 8 Nro. 45 - 145 local 364, Centro Comercial Santa Lucia.

Lea también: Superindustria investiga a Farmalatam por aumentar 500 % el precio del gel antibacterial

Los clientes y usuarios también podrán realizar sus transacciones financieras en las siguientes oficinas de esta ciudad: Neiva Centro, ubicada en carrera 5 Nro. 10 - 02 Neiva San Pedro, ubicada en la carrera 8 Nro. 38 - 42 local 282



La Oficina Barranquilla Mix Vía 40 ubicada en el Centro De Negocios Mix Vía 40 / Vía 40 No 73 - 290 Local 23, los clientes de esta oficina serán atendidos en nuestra sucursal Barranquilla Prado ubicada en la Calle 74 No. 53 – 13.

Los clientes y usuarios también podrán realizar sus transacciones financieras en las siguientes oficinas de esta ciudad: Barranquilla Viva Cra 51B ubicada en la Cra 51bNo. 87-50 Local 337b Piso 3- Centro Comercial Viva Éxito Barranquilla Centro ubicada en la Calle 38 No. 43 – 124.



Finalmente, cabe recordar que este banco tampoco presenta servicios los fines de semana.