La Confederación Democrática de Pensionados expresó su preocupación por el proyecto de Ley 413, en el que se dictan normas relacionadas con el sistema de pagos y mercado de capitales, porque contiene aspectos relacionados con la seguridad social.

El presidente de la entidad, John Díaz, afirmó que este proyecto representa una reforma pensional para los colombianos. “La intención del proyecto es optimizar los portafolios del Régimen de Ahorro individual, apuntando a que se aumente la oferta y la competencia de las AFP”, dijo.

Agregó que además se modificará la gestión de estas entidades permitiéndoles utilizar intermediarios. “Hemos visto que se pasarán funciones relacionadas con los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que hoy administra Colpensiones, para pasarlos a entidades financieras privadas”, dijo.

Dijo además que esta iniciativa favorece directamente a los fondos de ahorro privados. “El proyecto solo busca favorecer a las AFP, entidades que durante muchos años han logrado hacer grandes negocios con la plata de los usuarios”, señaló.

Criticó que en los fondos privados se tienen muchas dificultades para que las personas logren vacunarse. “Nunca han reconocido pensiones dignas y ahora buscan que los que están próximos a pensionarse, el Estado les reconozca la pensión vitalicia, o sea, cuando tiene grandes ganancias económicas son para ellos y cuando hay pérdidas que las asuma el Estado. Así lo ha denunciado el senador Wilson Arias”, señaló.

El líder sindical afirmó que le preocupa la contratación a terceros que viene siendo denunciada por otros congresistas. “Este proyecto permite la contratación de terceros para ofrecer dichos portafolios lo que generará gastos ocultos, como denuncia también la Senadora Angelica Lozano y suben los costos de Administración para reducir la pensión y además deben pagar los usuarios por la rentabilidad que generan dichos portafolios".

Apuntó que con dineros públicos no se pueden asumir riesgos que corresponden al sistema privado, ni flexibilizar condiciones de Administración que terminarán influyendo en el ahorro pensional.

“Vemos que este proyecto busca transformar al Fondo Nacional del Ahorro, que administra cesantías en una Sociedad de economía mixta, con régimen legal y laboral de carácter privado; es decir, convertirla en una sociedad por acciones para que éstas y las utilidades, puedan ser manejadas por holding financiero estatal”, subrayó.

Díaz le hizo un llamado a los congresistas para que miren con lupa este proyecto antes de aprobarlo. “Señores congresistas: no dejen pasar este proyecto que solo beneficia a los dueños del capital, mientras en el país ve con asombro que el 55% de los afiliados están inactivos hace más de seis meses, lo que demuestra que no hay una política clara del Gobierno, para generar empleo que fue el más afectado por la pandemia y mientras no haya aportantes estables, en el sistema este no operará”, señaló.