¿Qué efectos tiene para el bolsillo de los colombianos el dólar a $4.700?

El dólar cerró la semana al alza, según cifras de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El último precio registrado en la jornada fue de $4.698, pero durante el día llegó a su nuevo máximo histórico que fue de $4.707.

Algunos expertos aseguran que este importante incremento en la divisa es debido a un panorama tanto nacional como internacional.

Así lo resaltó Andrés Moreno, analista económico y financiero, quien precisó que "los externos claramente es que todas las monedas a nivel mundial se están debilitando frente al dólar, la razón es que Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, los capitales migran hacia EE.UU. por que viene una recesión y todo el mundo prefiere estar en un país triple AAA".

Moreno aseguró que en el país hay una incertidumbre política. "Estamos en un nuevo esquema político que no es del gusto de todos los colombianos, en la región no ha funcionado y ha generado mucha tensión. Adicionalmente hay declaraciones como cuestionar al Banco de la República, o sugerir ponerle impuestos a los capitales golondrina y subir salarios cuando no es lo adecuado ".

¿Cómo afecta esto el bolsillo?

Para el experto Orlando Santiago Jácome, analista y CEO de Fénix Valor, en materia económica se ven importantes impactos para el bolsillo de los ciudadanos.

"El alza del dólar ya es de conocimiento general que tiene un impacto directo en los bienes y servicios que consumen los colombianos, por tanto, entre más sube el dólar, más impactos negativos o más alzas en la inflación vamos a sufrir".

Otro de los impactos es para las arcas del país, ya que al incrementar el dólar se complica más el panorama para el pago de las obligaciones internacionales.

"El segundo impacto se ve en el aumento de la deuda externa tanto local como privada, donde un país que recauda dinero en pesos vía impuestos tiene deudas en dólares y de esta forma cada vez va a ser más difícil el pago de la deuda y de los intereses", aseguró Jácome.

¿Quiénes pierden y quienes ganan?

Según los expertos, con un dólar superior a los $4.700 muchos actores y ciudadanos tienden a tener perdidas enfocadas principalmente en el poder adquisitivo.



"Los que pierden son los colombianos que van a salir al exterior, el poder adquisitivo se ha debilitado increíblemente, ya no alcanza. Los colombianos que ganan en pesos se han empobrecido frente al mundo", dijo el analista Andrés Moreno.

Resaltó que pierden también los importadores que traen productos desde el exterior, pierden las personas que mantienen a un familiar en el extranjero, los que tienen que pagar sus deudas en dólares y las que realizan compras online pueden evidenciar el aumento del precio.

Concluyó que dentro de los que ganan, hay un grupo más reducido. "Ganan los exportadores, los colombianos que ganan en dólares, los extranjeros que pueden venir a un país baratísimo y las personas que reciben remesas", señaló el analista económico y financiero.