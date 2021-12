¿Qué hacer frente a la sobreventa de tiquetes aéreos que se incrementa por esta temporada?

La sobreventa de vuelos y las quejas, molestias e inconvenientes que esta práctica causa, se incrementan por estos días de fin de año. Por esa razón el equipo periodístico de RCN Radio se trasladó hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde se conocieron varios casos de usuarios afectados por esa medida.

“Llegamos a Bogotá con el fin de hacer conexión con Medellín, allá teníamos un vuelo a las 9:00 de la mañana para Cartagena, pero nos dijeron que no podíamos salir de Bogotá sino después de las 10:00 de la mañana. Perdimos el vuelo y ahora nadie nos responde”, dijo Gonzalo Fagonde, ciudadano argentino que vino a pasar temporada de fin de año en el caribe colombiano.

María Granados, otra usuaria afectada por este tipo de decisiones, aseguró que llegó a Bogotá con siete horas de retraso, ya que en Cali, le cambiaron la hora de su vuelo: “me habían dicho que el vuelo era suspendido por el clima, después fue que me aclararon que estaba sobrevendido y que me mandarían en el vuelo siguiente”.

Desde que se otorgó a la Superintendencia de Transporte la competencia en materia de protección a usuarios en el modo de transporte aéreo (mayo de 2019) se han recibido 157 quejas, relacionadas con sobreventa de tiquetes, esto es un total 0.66 % del total general recibido para este modo de transporte.

Según esa misma Superintendencia, ante estos casos de sobreventa, la primera obligación que surge a cargo de la aerolínea es la de proporcionarle al usuario cupo en el siguiente vuelo disponible, en la misma fecha y ruta.

“Si esto no es posible, deberá realizar las respectivas gestiones para embarcar al pasajero en otra aerolínea a la mayor brevedad”, explicó la entidad.

De igual forma, es práctica usual que, cuando ocurre sobreventa la aerolínea ofrezca bonos o millas para que los usuarios acepten voluntariamente cambiarse de vuelo, sin embargo, aquel usuario que no acepte deberá ser compensado en una suma equivalente al 30 % del valor del trayecto que debe pagarse en efectivo, a menos que el pasajero acepte otra forma.

Según la Superintendencia “es necesario aclarar que por disposición de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia-RAC, aquellos pasajeros que lleguen a un acuerdo voluntario con la aerolínea para no embarcar, no se contarán como sobreventa”.

Ahora bien, el usuario puede presentar una queja ante la Superintendencia de Transporte con el objetivo de que esta realice las averiguaciones del caso e inicie la actuación administrativa correspondiente que salvaguarde los intereses generales de los usuarios.

Paralelamente, el usuario puede acudir ante un juez de la república o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que tiene funciones jurisdiccionales, para que, en ejercicio de la acción de protección al consumidor, se dirima un conflicto particular, como puede ser el reconocimiento de las compensaciones que no fueron otorgadas por la aerolínea en su momento, ya que la actuación de la Supertransporte no excluye el ejercicio de otras acciones.

¿Tiene la aerolínea que pagar los costos que se generen, hablando de hospedaje o gastos extras?

De acuerdo con lo previsto en el RAC, las obligaciones que surgen para las aerolíneas ante la sobreventa del vuelo son: “Proporcionar al usuario cupo en el siguiente vuelo disponible, en la misma fecha y ruta, y ante la ausencia de vuelo en la misma aerolínea, deberá embarcarlo en otra lo más pronto posible; y compensar al usuario con una suma equivalente al 30 % del valor del trayecto”.

Cuando el pasajero es transferido a otro vuelo de la misma o de otra aerolínea, se le compensará conforme corresponda al tiempo de espera hasta que salga ese otro vuelo:

Cuando la demora sea mayor una hora e inferior a tres, se suministrará al pasajero un refrigerio y una comunicación telefónica que no exceda de tres minutos.

Cuando la demora sea superior a tres horas e inferior a cinco, además de lo anterior, se deberá proporcionar al pasajero alimentos (desayuno, almuerzo o cena, según la hora).

Cuando la demora sea superior a cinco horas, además de lo anterior, si sobrepasa de las 10: 00 PM (hora local), la aerolínea deberá proporcionarle, además, hospedaje (si no se encuentra en su lugar de residencia) y gastos de traslado entre el aeropuerto y el lugar de hospedaje y viceversa.

En este mismo sentido, la Supertransporte aclara que es necesario tener cuenta que el usuario puede llegar a un acuerdo con la aerolínea para cambiar voluntariamente de vuelo, pero eso no evita que la empresa tenga que cumplir con lo establecido por la autoridad competente.