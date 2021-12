Que no lo estafen en Navidad: conozca las modalidades de fraude más comunes en esta época

El aumento en las transacciones de muchos colombianos en el último mes ha llamado la atención de los delincuentes, por lo cual, es necesario aumentar la seguridad para sacar el dinero.



Por lo anterior, es importante tener en cuenta cuáles son las principales modalidades de fraude y no caer en estas.

En primer lugar está el “cambiazo” de tarjeta.



Este se presenta cuando el usuario se encuentra realizando una transacción con su tarjeta y permite la ayuda de terceras personas, que logran mediante engaños cambiar su tarjeta por otra con características similares y ver su clave personal, para posteriormente realizar transacciones fraudulentas.



El otro más común es el fleteo.



Esta es una modalidad en la que los delincuentes identifican, hacen seguimiento y abordan a los usuarios que frecuentan los bancos, cuando estos retiran sumas considerables de dinero en efectivo.



Generalmente, los delincuentes esperan en zonas cercanas a las entidades bancarias en un vehículo y, luego de observar con detenimiento, interceptan a la víctima, obligándola a entregar el dinero.



Así las cosas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones por Bancolombia para no lamentar su pérdida de dinero.



1. El número de su tarjeta, el código de seguridad y la fecha de vencimiento son datos confidenciales que debe proteger y que solo debe usar a la hora de realizar compras o pagos. Igualmente, el usuario y la clave, por nada del mundo los puede compartir.



2. De acuerdo con lo anterior, nunca comparta sus datos a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos. En ningún caso, ni el banco ni las franquicias de tarjetas le pedirán esta información.



3. Adicionalmente, nunca reciba ayuda de nadie en el cajero electrónico. Los delincuentes pueden aprovechar para ver su clave y cambiar su tarjeta por una falsa.



4. Verifique que no tenga personas a su alrededor y cubra el teclado del cajero electrónico con su mano para digitar la clave.



5. Cambie su clave principal frecuentemente y nunca use números asociados a su información personal (por ejemplo, la fecha de cumpleaños), ni repita combinaciones numéricas.



6. Cuando haga transferencias o pagos a través de Código QR, valide con el comercio que el nombre y número de la cuenta destino sí corresponda al comercio.

7. Evite retirar altas sumas de dinero en efectivo. Utilice otros medios, como las transacciones por canales digitales.



8. Finalmente, no converse con personas en el lugar de espera y tampoco hable en voz alta del tipo de transacción y el monto que va a retirar.