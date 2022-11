Ver el extracto de la tarjeta de crédito puede llegar a ser, para algunos, una pesadilla. Y es que no cabe duda que el pago de obligaciones e intereses siempre merma el bolsillo.

Sin embargo, a pesar de que en los últimos meses las tasas de interés han subido, en el país no contamos con una tasa de interés ni excesivamente alta, ni tampoco la más baja.

Para saber cuán caras son nuestras tarjetas de crédito, comparada con las de otros países de la región, buscamos el promedio de tasa de interés en nueve países. Y estos fueron los resultados.

En Colombia, el promedio es 32 %

El país con la tasa de interés más alta de la región es Argentina, cuya tasa máximo cobro es del 71 %, más del doble que acá. Sin embargo, con todos los cobros adicionales que se hacen, se terminaría pagando un 125 % por una compra con tarjeta de crédito.

De interés: Economía colombiana creció 7 % en el tercer trimestre del año, según el DANE

Es decir, si se compra un artículo de 100.000 pesos, en un año, se pagaría 225.000 pesos por ese mismo objeto. Cabe recordar, que la inflación de Argentina alcanza el 83 % anual.

A este país le sigue Venezuela que, aunque tiene una inflación de casi el doble, el gobierno dispuso que el cobro máximo de intereses sería de un 60 % anual. Estos dos casos son excepcionales en Latinoamérica.

Ahora, en Perú, en promedio, una tarjeta de crédito paga 56 % de intereses al año, más de 20 puntos por encima de una tarjeta en Colombia.

Luego está México, cuya tasa de interés promedio es de 38 %, pero allí también se deben sumar los costos adicionales, por lo que la tasa de interés al año alcanza a llegar al 54 %.

Más información: Petro anuncia medidas para disminuir tarifas de energía y el precio de la carne

En la mitad de la tabla se encuentra Colombia, con 32 %, pero sin contar otros cobros.

Luego viene Chile, un país cuya inflación y tasa del banco central es muy similar a nuestro país, pero cuya tasa de interés para tarjetas de crédito promedio está en 27%, 5 puntos por debajo del promedio en Colombia. Así que, en Chile, es mucho más económico comprar con plástico a crédito.

En los lugares con menos tasas de interés está Estados Unidos y España.

Sin lugar a dudas, el país del norte es el que ofrece más beneficios, como nos cuenta Patricia Benavides, una economista colombiana, residente en Estados Unidos.

“Hay con membrecía o sin membrecía, los intereses son un poco más altos de esas tarjetas, pero tienen muchos beneficios, Como, por ejemplo, millas para viajes, o la que yo tengo a American Express yo puedo comprar internacional y no me van a cobrar por eso, no me cobran por hacer compras, por ejemplo, en Colombia, cuando voy a Colombia yo utilizo la tarjeta”, explica.

Le puede interesar: Plan Nacional de Desarrollo reduciría inversiones en $50 billones

Y las tasas de interés también son más bajas. Sin embargo, la inflación no da tregua. “Las tasas de interés pueden empezar por ahí, como desde el 13 % hasta el 28 %, los intereses han subido bastante, todo ha subido, yo sé que todo ha subido, nos prestamos de carros, tasas de interés en general han subido”, añade Patricia.

En Estados Unidos la tasa de interés promedio para estas tarjetas es del 19,2 %. Y uno de los países con menor tasa de interés para tarjeta de crédito es España, que en promedio cobra un 19 % al año.