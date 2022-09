¿Qué se podrá comprar en los nuevos días sin IVA?

Lea también: Luto en el mundo del espectáculo: murió el rapero Coolio a sus 59 años

"En esta oportunidad solamente encontrarán ropa producida en Colombia, productos como juguetería, equipos deportivos también de componente nacional y ya no se podrán beneficiar marcas importadas, (...) No se van a poder encontrar equipos de tecnología como computadores, tablets, celulares que no se hacen en Colombia, pero se añaden productos para el hogar como decoración, artesanías, muebles, es decir, una cosa por otra".

Se espera que la próxima semana el Gobierno Nacional radique la primera ponencia del proyecto de la reforma tributaria.