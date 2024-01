Subsidio de vivienda: ¿Quiénes recibirán $39.000.000 por aumento en 2024?

Con el inicio del nuevo año, las personas interesadas en obtener un subsidio de vivienda, a través de las cajas de compensación, vieron un aumento relevante en el monto que podrán recibir por dicha ayuda económica.

Bajo el incremento del 12.07 % qué tuvo el salario mínimo para 2024, sin sumar el auxilio de transporte que fue cercano al 15%, el subsidio de vivienda tuvo una subida teniendo en cuenta dicha correlación.

Subsidio de vivienda: ¿quiénes tienen derecho a recibir $39.000.000?

Vale señalar que hay dos montos que se entregan para ser beneficiario de los subsidios de vivienda por parte de las cajas de compensación.

En el primer caso, se encuentran aquellas personas que ganan hasta dos salarios mínimos, es decir, un monto cercano a los $2’600.00 mensuales. Para ellos, el subsidio paso de los $34’800.00 a los $39’000.000, con una subida de $4’200.000.

Para el segundo grupo, están aquellos beneficiarios que ganan un salario máximo de $5.200.000, con lo cual podrán recibir una suma de $26.000.000, aumentando en tres millones de pesos respecto al año pasado.

Requisitos para recibir el subsidio de vivienda

En el presente año, las cajas de compensación en Colombia han definido criterios para acceder al subsidio de vivienda nueva, marcando un límite de 195 millones de pesos para propiedades en áreas designadas y 175.5 millones de pesos para el resto del país.

Los interesados en este beneficio deben asegurarse de no exceder los cuatro salarios mínimos mensuales en ingresos, así como no poseer otra vivienda en el país y no haber recibido anteriormente un subsidio de vivienda. Estas condiciones aplican específicamente a la Vivienda de Interés Social (VIS) en 2024, cuyo valor se determina según la ubicación geográfica.