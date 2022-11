¿Quiere comprar vivienda? Expertos explican como solicitar un crédito hipotecario

A la hora de adquirir vivienda nueva o usada una de las mayores dificultades es hacerce a un crédito hipotecario, según datos oficiales, el año pasado sólo fueron aprobados 1,170.133 créditos hipotecarios de más de diez millones de solicitudes, esto significa que casi nueve millones de personas vieron frustrado su sueño de tener acceso a una vivienda digna.

Una de las razones más frecuentes por las que los bancos niegan los créditos, está relacionada con el reporte negativo en las centrales de riesgo, sin embargo, expertos aseguran que para tener un buen perfil financiero es más importante la disciplina que el dinero.

Otro de los motivos más frecuentes por los que las entidades financieras no otorgan un crédito hipotecario es por que quienes lo solicitan no tienen historial de crédito y por ende no tienen puntaje o score crediticio. En ese caso la recomendación de los expertos en empezar es adquirir un plan de celular básico y pagar las facturas cumplidamente.

El abogado Juan Pablo Álvarez, especializado en derecho financiero y derecho inmobiliario explica como la disciplina en el pago anticipado de las cuotas de un crédito es una clave para obtener un mejor perfil ante los bancos.

“Ser cumplido es cuando una obligación de crédito se tiene que pagar los 15 de cada mes y el deudor la cancela los primeros 5 días del mes, esto tiene una repercusión positiva asombrosa en el puntaje o score de crédito. Esto es lo que los bancos denominan de una manera muy seria como administración de riesgo crediticio, estos comportamientos de pago se convierten en puertas abiertas para seguir obteniendo buenos cupos de crédito por parte del sistema financiero”, asegura el experto.

De acuerdo a la puntualidad en los pagos, las centrales de riesgo asignan un puntaje a cada persona o empresa, el cual va de 150 a 950 puntos. Cabe aclarar que de una u otra manera, todos los ciudadanos mayores de edad estamos reportados en las centrales de riesgo, la diferencia radica en que hay reportes positivos y hay reportes negativos.

Según Álvarez, para acceder a un crédito hipotecario, es más importante ser cumplido en los pagos que demostrar altos ingresos, no obstante es necesario saber que no todos los bancos funcionan del mismo modo y de acuerdo cada perfil hay entidades financieras idoneas para realizar la solicitud.

“Es muy importante que las personas se dejen asesorar porque deben entender que hay 24 bancos, 178 cooperativas y un mundo de corporaciones financieras y no todas funcionan para todo público. Ejemplo: El Banco Caja Social, aprueba solicitudes de crédito a personas con bajos ingresos (un salario mínimo) y estratos socioeconómicos bajos. El Banco Itaú solo presta a estratos por encima del cuatro (y dependiendo del sector donde vivan). El Banco Popular solo le aprueba a pensionados y así cada una de las entidades financieras que hay en el país”, explica el abogado.

Si está interesado en adquirir una vivienda de interes social es importante tener en cuenta las siguientes condiciones:

El primer requisito que exige la ley es no tener bienes inmuebles a nombre propio, y no haber sido beneficiado de ningún subsidio de vivienda.

Con tan sólo un milllón de pesos, puede hacer la separación de un proyecto de vivienda que no supere los 150 salarios mínimos (cerca de 150 millones de pesos).

Afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro y ahorrar mensualmene al menos cien mil pesos, esto le otorga una buena calificación de 400 puntos en su score de crédito.



En Colombia el estado otorga facilidades para adquirir vivienda de interés social, y es posible acceder a 90 millones de pesos que sirven como capital y que son otorgados por diferentes entidades, según Álvarez, quién estará el próximo miércoles 23 de noviembre en el teatro Santa Fe explicando de manera gratuita la metodología para acceder a cualquier tipo de crédito.