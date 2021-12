¿Quiere vivir solo? Prepare su bolsillo para los costos si lo quiere hacer en Bogotá

Actualmente algunos colombianos quieren independizarse, tener su espacio propio para tener sus propias reglas.



Sin embargo, hay un problema, la inversión que se debe hacer sobrepasa con lo que se tiene en el bolsillo. Por lo cual, aquí tendrá una idea de cuánto tendrá que pagar al vivir solo y así manejar mejor sus finanzas.

Le puede interesar: Van por todo: Los Gilinski también ofertaron por el Grupo Sura



Si usted es de pedir su comida a domicilio, y si en este caso es de comida rápida, estaría costando $19.529. Pero si usted es más de solicitar en un restaurante “fino”, el plato le costaría más de $27.000.



Sin embargo, si prefiere cocinar para ahorrarse unos “pesitos”, tenga en cuenta el precio de estos productos: 12 huevos grandes por más de $6.000, un litro de leche entera por $2.882, pan para un día por $2.159, un kilo de tomates por $3.158 y un kilo de papas por $2.549.



Por el tema de vivienda, el alquiler de un piso de 85 metros amueblado en una zona no tan cara de la ciudad, podría estar en $1.500.000.



Además, en el tema de los servicios como: luz, agua y electricidad estaría en $265.662 hasta para dos personas. Asimismo, el gasto para utilizar el internet es de $63.820.



Si usted es de los que no le gusta hacer aseo en su casa y requiere de alguna persona en especial, el servicio por hora está en $10.343, aproximadamente.



Por otra parte, si le gusta estar a la moda y comprarse esa chaqueta que está en tendencia, tendría que tener entre $100.000 a $300.000 para obtenerlos y de buena calidad.



Con respecto al transporte, si no tiene carro y usa el transporte público a menudo, se le irían más de $140.000 mensuales. De igual manera, para transportarse un taxi, a una distancia de 8 kilómetros, pagaría más de $22.000 por recorrido.



Sin embargo, si lo suyo es de andar por las calles de Bogotá en carro, tendría que pagar $2.993 por el litro.

Lea también: Aún falta camino para llegar a tasas de desempleo prepandemia: Gremios



Frente al cuidado personal, un corte de cabello en una zona cara de la ciudad puede estar en $28.954. Cuatro rollos de papel en $6.089, un champú en $16.809, un desodorante roll-on en $12.473, una caja de anticonceptivos de 12 dosis en $17.720 y medicina general para el resfriado en $15.528.



Finalmente en la parte de entretenimiento, una cena normal para dos en un barrio estaría en $36.572. Las entradas al cine en $24.889, una cerveza de medio litro en un bar estaría en $3.387, el abono mensual del gimnasio estaría en $129.750 y una cajetilla de cigarrillos en $8.434.