"Quieren un Presidente callado", respondió Petro a críticas por sus trinos sobre economía

Varias críticas ha recibido el presidente Gustavo Petro sobre sus trinos, sobre todo, económicos porque, algunos expertos, como el reconocido economista y columnista Salomón Kalmanovitz, aseguraron que esto podría generar más incertidumbre en los mercados.

En ese sentido, Petro respondió a las críticas asegurando que había leído en las redes sociales, "que el presidente debe silenciarse porque la crisis económica está muy brava, entonces quieren un presidente callado".

Y añadió: "quieren que no hable, que simplemente deje hacer y deje pasar. No, ese no puede ser el Presidente de la República".

Mencionó que "el Presidente no va a hablar en Twitter o en Facebook quizá, el Presidente va a hablar en la plaza pública frente a su pueblo, contante y sonante".

Noticia en desarrollo.