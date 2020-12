La Superintendencia de Industria y Comercio le formuló pliego de cargos a Rappi por las presuntas fallas que se presentaron en la entrega de productos el 'Día de la Madre' en mayo pasado. Igualmente, la empresa tendrá que responder por la desprotección a niños, niñas y adolescentes al entregarles productos prohibidos.

En el pliego de cargos se advierte que fueron muchas las quejas que se presentaron en esa fecha en contra de la plataforma por la demora en la entrega de los pedidos, la cancelación injustificada e incluso el no despacho de los productos ya comprados por los usuarios.

Igualmente, se conocieron otras quejas sobre la entrega de bebidas alcohólicas a menores de edad por medio del servicio 'Rappifavor'.

En este sentido se señala que la plataforma incurrió en una falta al no implementar las medidas para "verificar la edad de los consumidores al momento de adquirir productos nocivos para la salud, como lo son, bebidas alcohólicas y productos de tabaco, situación frente a la cual se puede evidenciar una desprotección a los niños, niñas y adolescentes, por cuanto pueden llegar a tener acceso a dichos productos".

Además se determinó que se incurrió en una omisión en la publicidad de productos nocivos para la salud "dado que no se advierte en la publicidad de bebidas alcohólicas, información acerca de su nocividad ni se informa acerca de las condiciones para su correcto consumo y sus contraindicaciones".

En el caso de los hechos que se presentaron el 'Día de la Madre' se indica que existieron 61.248 quejas por fallas en el servicio. Para la Superintendencia no se actualizó la información en relación con las modificaciones y variaciones presentadas por la alta demanda.

En este sentido se precisa que se presentó una "cancelación del servicio, la no devolución del dinero cuando el servicio no se prestó, fallas en el cobro e incidentes con los repartidores por doble cobro (pago electrónico y pago en efectivo), no entrega o entrega en mal estado y pérdida de los productos".

"Falla de información sobre el tiempo de entrega de los productos, dado que o indica que el suministrado es variable por lo que corresponde a un estimado, creando una expectativa que en algunas oportunidades no obedece a la realidad".

De ser hallados responsables de estas conductas irregulares, Rappi S.A.S. tendría que pagar una multa cercana a los 1.700 millones de pesos.