Récord histórico de desempleo en EE.UU. tras alcanzar el 14,7 %

El desempleo en Estados Unidos se disparó en abril 10,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 14,7 %, como consecuencia de la oleada despidos a raíz de la pandemia del coronavirus, según informó este viernes el Departamento de Trabajo.



El paro laboral ha pasado en el país del 4,4 % registrado en marzo al 14,7 % en el mes siguiente, el mayor incremento de este indicador hasta la fecha. De hecho, en abril se acabaron 20,5 millones de empleos de manera generalizada.

El desempleo se encuentra, de este modo, en niveles sin precedentes desde la Gran Depresión de 1930.

Los más afectados fueron los sectores de hotelería y restauración, con más de 7,6 millones de empleos destruidos, seguidos por el comercio minorista, con 2,1 millones de empleos; y el sector manufacturero con 1,3 millones de puestos de trabajo menos.

La participación en la fuerza laboral cayó al 60,2 % en abril, frente al 62,7 % de marzo, lo que supone la cifra más baja desde 1973.

El número de desempleados aumentó en 15,9 millones hasta un total de 23,1 millones, reflejando así los efectos de la pandemia del coronavirus y los esfuerzos por contener los contagios.



Y es que la COVID-19 ha provocado una paralización económica en el país sin precedentes. El primer cálculo de evolución del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre del año registró una contracción del 4,8 %, pero se espera que las cifras del segundo trimestre sean peores.

En un año electoral un desempleo de dos dígitos complica las posibilidades del presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a la reelección en noviembre.

El mandatario trató de bajarle el perfil a las malas noticias y dijo que estos datos "no son sorpresivos".

Los datos "eran completamente esperados. No son sorpresivos. Todo el mundo lo sabe", declaró Trump a la cadena de televisión Fox News. "Incluso los demócratas no me echan la culpa de esto", aseguró el mandatario, cuya gestión comenzó el año con un desempleo en mínimos históricos.