Reforma laboral: Mipymes, preocupadas por reducción de horario laboral y dominicales

De interés: Colombianos mayores de 65 años recibirán renta de $223.000, según la Reforma Pensional

La dirigente gremial señaló que la ministra Gloria Inés Ramírez se comprometió que las personas que están en categoría uno en las cajas de compensación "no paguen nada cuando vayan a consumir servicios. Es compromiso de la ministra seguirlo trabajando”.

Finalmente, se refirió a las personas que trabajan con plataformas digitales y señaló que "no he leído al detalle este aspecto, pero cuando uno mira la realidad, no tienen ningún condición de formalidad, no hay equilibrio para competir con otras estructuras que sí la tienen".