Reforma pensional: ¿A qué edad se pensionan los transexuales y el género no binario?

Ya fue radicado en el Congreso el proyecto de ley de la reforma pensional. Las centrales obreras, los empresarios, organizaciones de pensionados y el Gobierno radicaron directamente el documento en la comisión Séptima del Senado.

El nuevo sistema de protección social integral presentado por el Gobierno se centró en los pilares: solidario, semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario.

Uno de los requisitos para acceder a la pensión en el piral contributivo es la edad. El proyecto de ley dejó los mismos requisitos que venían rigiendo. Haber cumplido cincuenta y siete (57) años de edad si es mujer, o sesenta y dos (62) años de edad si es hombre, además de haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas en cualquier tiempo.

No obstante, muchas personas se preguntan cuál es la edad de pensión que rige en el género no binario, dado que recientemente la Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que las notarías de todo el país están en la obligación de cumplir con la reciente sentencia de la Corte Constitucional que los obliga a incluir la categoría no binario en el componente de sexo de los documentos que expiden.

Asimismo, muchos se preguntan lo mismo en el caso de las personas de comunidades trans.

¿Qué dice la Reforma Pensional sobre este tema?

El documento presentado, que puede encontrar en PDF a continuación, es claro sobre la situación de los transexuales y de personas identificadas con el género no binario.

En caso de las personas no binarias como acción afirmativa, se aplicará como edad, la menor; y para las personas transexuales, la edad será aquella establecida para el género que tenga, cuando complete los requisitos.