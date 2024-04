Reforma pensional afectaría el mercado de capitales, advierte gerente de la Bolsa de Valores

El gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Andrés Restrepo, aseguró que el Gobierno Nacional desconoce los efectos que traería al mercado de capitales la reforma pensional, en caso de ser aprobada por el Congreso.

“Si la reforma sale en los términos en que está plantada actualmente, es un impacto muy negativo para el mercado de capitales”, dijo el gerente general de la BVC.

En ese sentido, el directivo agregó que “yo lamento que la posición del gobierno, expresada el fin de semana por la ministra de Trabajo, sea que en Colombia no hay mercado de capitales. A mí me gustaría recordarle que no solo las empresas privadas, sino también los entes territoriales, los departamentos, los municipios, son actores importantes del mercado de capitales”.

Restrepo señaló que en el mercado de capitales se han financiado numerosos proyectos públicos, entre los que se incluyen flotas de buses para Transmilenio y parte de la primera línea del metro de Bogotá.

“Yo sí lamento que se pase por encima del papel que cumple el mercado de capitales… esta no es una defensa de la bolsa o de la actuación de los privados. Es simplemente la defensa de que la construcción del ahorro pensional, que tiene una vocación de largo plazo, es fundamental para que un país como Colombia pueda financiar sus inversiones”, dijo.

El gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, dijo que desde el Gobierno Nacional se debe tener en cuenta la caída que ha tenido tasa de la inversión en los últimos años en nuestro país, por lo que con esta reforma se tendrían impactos en la financiación de proyectos a largo plazo.

Finalmente, se refirió sobre el fondo del ahorro propuesto en esta reforma y aseguró que “es una caja en el corto plazo que me voy a terminar gastando”, por lo que debe quedar muy claro el objetivo que tendrá, que es el pago futuro de las pensiones.